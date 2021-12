Sorpreso fuori regione nonostante l'obbligo di dimora: nei guai un 32enne

Nonostante fosse stato arrestato e rimesso in libertà con obbligo di dimora nella città di Fabriano, i carabinieri lo hanno sorpreso in Umbria. A finire nei guai un 32enne di origine nordafricana residente a Fabriano e già noto alle forze dell’ordine.

Nei mesi scorsi era stato arrestato dai militari per resistenza a pubblico ufficiale. L'arresto era stato convalidato dal Tribunale di Ancona, rimesso in libertà con obbligo di dimora a Fabriano nelle ore notturne. Nei giorni scorsi, però, è stato sorpreso in Umbria. I carabinieri hanno così inoltrato nuova informativa all'Autorità Giudiziaria che ha disposto la misura dei domiliari nei confronti dell'uomo.