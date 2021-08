Ubriaco e drogato alla guida, tenta di aggredire i carabinieri: arrestato un 30enne

Non si è fatto mancare nulla il 30enne, già noto alle forze di polizia, che ieri sera è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale dai carabinieri di Falconara

Guida ubriaco e si schianta contro alcune auto parcheggiate poi, in preda all'agitazione, prova a scappare a piedi. Viene bloccato dai carabinieri e lui, non contento, inzia a riempirli di insulti e prova anche a colpirli con calci e pugni. A quel punto viene bloccato e perquisito dalle forze dell'ordine. Nella sua auto i militari scoprono un grammo di hashish e un grammo di cocaina. Non si è fatto mancare nulla il 30enne, già noto alle forze di polizia, che ieri sera a Falconara è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale dai carabinieri della Tenenza.

I fatti

L'allarme era scattato poco prima di mezzanotte quando alcune persone avevano segnalato il conducente in via Abruzzi, a Falconara, andato a sbattere contro alcune auto in sosta. Durante il controllo le forze dell'ordine hanno subito notato il suo stato alterato a causa dell'abuso di alcol. Così hanno richiesto il supporto degli agenti della Polizia Stradale per sottoporlo all'accertamento etilometrico: il giovane è risultato positivo con un tasso pari a 3.03 grammi per litro di alcol, ben sei volte superiore a quello consentito.

E' stato in quel momento che il 30enne ha tentato la fuga e, in seguito, dato in escandescenze contro i pubblici ufficiali. Inchiodato alle proprie responsabilità dalle evidenze della flagranza del reato, il giovane è stato così dichiarato in stato di arresto, venendo rimesso immediatamente in libertà su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona.