Talmente ubriaco da non stare in piedi, i poliziotti lo aiutano: lui li insulta mimando gesti osceni

ANCONA - Barcollava ed è caduto a terra davanti ai poliziotti. Gli agenti lo hanno aiutato a rialzarsi, lui invece di ringraziare ha iniziato ad insultarli mimando gesti osceni. Lo ha fatto anche verso sua moglie, intervenuta per soccorrerlo. Un “circo” che alla fine è costato una sanzione al 48enne rumeno per ubriachezza molesta oltre alla denuncia per oltraggio a pubblico ufficiale.

E’ accaduto tutto ieri alle 23 in piazza Ugo Bassi. Cadendo, l’uomo si è provocato una escoriazione e non voleva fosse allertato il personale medico. I poliziotti lo hanno fatto sedere in macchina, lui li ha insultati mimando atti sessuali e offendendoli davanti alle persone che aspettavano l’autobus. Accompagnato in questura, ha continuato a inveire contro i poliziotti per tutto il tragitto, colpendo il plexiglass divisorio all’interno della volante. Durante il foto segnalamento, ha spintonato gli stessi agenti.