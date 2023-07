Acquisti online mai arrivati a destinazione, denunciati due truffatori

FABRIANO- Truffe online, i carabinieri della Compagnia di Fabriano scoprono e denunciano i responsabili. Nel primo caso a cadere nella trappola un fabrianese di 40 anni che ha comprato una macchina fotografica in vendita a 200 euro su un sito web. L’uomo ha effettuato un bonifico di 200 euro ma il pacco non è mai arrivato a destinazione. I militari, dopo indagini informatiche, hanno scoperto il truffatore, un trentenne siciliano. Il giovane è stato denunciato. Nel secondo caso la vittima è una sessantenne di Cupramontana che ha acquistato online un mini escavatore a un prezzo vantaggioso. Ha anticipato su una prepagata 200 euro, ma, anche in questo caso, il mini escavatore non è mai arrivato. I carabinieri della Stazione locale hanno denunciato per truffa un trentenne calabrese pluripregiudicato.