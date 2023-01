Vendeva orologi d'epoca di lusso, i clienti pagavano e lui scompariva nel nulla: nei guai un 27enne

ANCONA - Immaginate di acquistare online il vostro orologio dei sogni, pagare migliaia di euro e poi trovarvi con un pugno di mosche in mano. E' quanto provato dai clienti di un 27enne pugliese che ora è stato denunciato.

Il giovane avrebbe truffato le vittime mettendo in vendita orologi d'epoca di marche prestigiose per poi scomparire nel nulla dopo aver incassato il denaro. Nel corso della trattativa il venditore, secondo quanto ricostruito dalla polizia, inviava all'acquirente la fotografia di un documento di un terzo soggetto estraneo alla compravendita ed istruiva la vittima per fargli eseguire il pagamento sulla carta Postepay intestata a lui stesso. Una volta ottenuta la ricarica si rendeva irreperibile per la consegna della merce. Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile di Ancona, hanno permesso di ricostruire l'iter utilizzato dal 27enne per raggirare i suoi clienti. Per lui è scattata la denuncia.