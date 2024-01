Truffa due anziani fingendosi nipote: «Sono malato, andate a ritirare una raccomandata». Persi 5mila euro

ANCONA - Una telefonata, fatta in casa a due anziani, ha messo in allarme una coppia incinta che il nipote fosse nei guai. Erano le 11.30 di ieri quando è iniziato il raggiro che ha portato una 88enne a consegnare oro per un valore di 5mila euro ad uno sconosciuto che si è presentato alla porta. La truffa è andata in scena in via Marsigliani. Poco prima di pranzo è squillato il telefono fisso a casa dei due anziani, moglie e marito, lui di 84 anni.

Un uomo si è spacciato per loro nipote, ammalato, e ha invitato il marito della coppia a ritirare per lui una raccomandata all'ufficio postale. L’anziano è uscito e una seconda persona ha richiamato in casa, sempre al telefono. Ha risposto la moglie e la voce, maschile, le ha detto che il nipote doveva versare dei soldi o avrebbe passato dei guai penali. «Un addetto passerà a riscuotere», ha riferito sempre l’uomo al telefono. L’anziana non aveva denaro in casa così ha preso l’oro che aveva consegnandolo ad una persona che poco dopo si è presentata in casa.

Solo al ritorno del marito, che alle Poste non aveva avuto riscontro della raccomandata, ha capito di essere stata truffata. Il valore dell’oro consegnato era di 5mila euro. La coppia ha chiamato la polizia per denunciare i fatti. Truffe simili sono sempre in agguato. La polizia invita a chiamare subito il 112 già al primo sospetto. Nessuno telefona o si presenta in casa a chiedere denaro. È importante non consegnare soldi a sconosciuti, né oggetti di valore e se nella conversazione viene menzionato un familiare in difficoltà, prima di fornire informazioni personali, è importante rivolgersi alla polizia che saprà fornire supporto ed aiuto immediato. Un’altra precauzione importante da adottare è quella di non aprire la porta di casa a sconosciuti, anche se dichiarano di essere dipendenti di aziende pubbliche, avvocati o appartenenti alle forze dell'ordine.