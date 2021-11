Nessuna notizia, poi lo trovano morto in casa

SENIGALLIA - Di lui erano scomparse le tracce, nessuno lo vedeva più in giro e gli stessi familiari non riuscivano a contattarlo. Carrabinieri e 118 lo trovano senza vita a 68 anni nella sua casa in centro storico.

Il ritrovamento, raccontato dalle pagine de Il Resto del Carlino, è avvenuto ieri sera non lontano da Ponte 2 Giugno. L’uomo non rinunciava mai alla sua passeggiata quotidiana, ma in giro ieri non si era visto. I parenti non riuscivano a contattarlo, fino al ritrovamento del corpo. L’uomo è morto per cause naturali, salma già restituita alla famiglia.