Traffico di rifiuti, chiuse le indagini: tra i 21 indagati anche un ex sindaco

Nei giorni scorsi i Carabinieri Forestali dei Gruppi di Ancona, Macerata e Rimini hanno notificato gli avvisi di conclusione delle indagini preliminari a 21 indagati ed a 5 società, nell’ambito di un’indagine iniziata nel 2018 e diretta dalla Procura Distrettuale Antimafia di Ancona. All’epoca due persone finirono agli arresti domiciliari, un’altra con l'obbligo di dimora e ulteriori due vennero interdette ad esercitare attività imprenditoriale. Tutte furono accusate per il traffico illecito di rifiuti speciali e due di esse anche per corruzione di pubblici ufficiali e bancarotta fraudolenta.

I rifiuti, circa 640mila tonnellate, provenivano da 50 cantieri nelle nell'anconetano e maceratese e si trovavano in tre cave nei Comuni di Fabriano, Arcevia e Jesi, in un terreno agricolo di Chiaravalle, in un cantiere edile di Camerata Picena ed in tre impianti di gestione rifiuti da demolizione di Castelbellino, Corridonia e Camerata Picena.Secondo gli inquirenti gli amministratori di una società di gestione e lavorazione dei rifiuti dell'anconetano, con il concorso di altri 20 indagati, avevano organizzato un traffico illecito di rifiuti speciali da demolizione, organici e terrosi, omettendo di provvedere alle spese di recupero presso i siti autorizzati. Abbattendo tali spese, gli indagati riuscivano ad acquisire appalti presso numerosi cantieri della provincia dorica, evitando quindi la concorrenza delle altre aziende locali. I rifiuti terrosi, giustificati come terreno vegetale da riutilizzare per la rinaturalizzazione, venivano portati presso delle cave, sospesi o pignorati. Il prelievo illegale era reso possibile anche dai mancati controlli da parte delle autorità preposte.

Sempre in esecuzione di ordinanza del Gip, sono stati sequestrati 76 camion e 7 mezzi d'opera a carico di 2 società di Castelbellino e Ancona, utilizzati per trasportare illegalmente i rifiuti, anche con formulari di trasporto e certificati di analisi falsi, ed eseguire scavi abusivi di materiale inerte, tombando contestualmente i rifiuti presso due cave di pietra di Fabriano ed Ancona, anch’esse sequestrate. Tra gli indagati amministratori, imprenditori, tecnici di laboratori di analisi, dipendenti ed anche un ex sindaco.