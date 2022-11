Tornano gli eventi in Piazza del Papa. L’assessore Marasca: «Ipotesi spettacolo di Capodanno»

ANCONA - Che possa essere l’input scaturito dalla costituzione di un interlocutore unico, è probabile. Ad ogni modo il Comune di Ancona, nella fattispecie l’assessore alla cultura Paolo Marasca, il pallino degli eventi in piazza del Papa ce l’ha da sempre. Lo testimonia la Notte Bianca del 2019 con i dj set fino a notte fonda o i party di Capodanno con artisti di fama nazionale. Fatto sta che per la notte di San Silvestro 2022 Marasca ha tutta l’intenzione di tornare a far ballare i giovani in Piazza del Papa. «Stiamo ragionando su un ritorno del capodanno all’aperto - afferma l’assessore - e penso che Piazza del Papa sia il luogo più designato, anche perchè offre una serie di servizi, come ad esempio la concentrazione dei bar, che altrove non ci sono».

Le difficoltà

L’intenzione c’è. Questo è certo. Ma è altrettanto certo che all’atto pratico ci sono alcune difficoltà da superare. In primis le risorse economiche a disposizione: «Stiamo facendo i conti su tutto il periodo natalizio fino a fine anno - specifica Marasca -, tenendo presente che in mezzo ci sono tante difficoltà tra il sisma e il problema del caro energia. E’ una questione di conti. Ma l’idea è di tornare al capodanno in piazza, dunque stiamo verificando a seconda della portata di quello che possiamo decidere». Per gli operatori, più eventi in piazza vuol dire più sicurezza. Ma i residenti non sono della stessa idea. Pertanto all’amministrazione comunale spetta il compito di formulare proposte che possano conciliare le esigenze degli uni e degli altri. «Se facciamo la Notte Bianca in piazza, o un appuntamento de La Mia Generazione Festival come già accaduto, mettiamo più presidi di sicurezza, questo è ovvio - sottolinea l’assessore -. Ma allo stesso tempo dobbiamo chiedere ai residenti una tolleranza maggiore». Cosa non sempre facile. «Si tratta di mettersi sedutI attorno a un tavolo e ragionare sulla programmazione della piazza - continua Marasca. Per questo è un bene che intanto ci sia un interlocutore unico, come la rete di imprese in quesitone. A quel punto ci si confronterà su una serie di attività musicali coerenti con quello che è un monumento. Fermo restando che un paio di volte all’anno si può proporre qualcosa di più strutturato».