Scossa di terremoto in Croazia, trema tutta la costa Adriatica

Scossa di terremoto lungo la costa adriatica in Italia poco fa intorno alle 12. L’epicentro sarebbe Zagabria e non sarebbe neppure la prima perché, come riportato da UdineToday, la trema ha tremato. La scossa è stata avvertita nelle Marche e si è sentita nitidamente in tutta la provincia di Ancona, ma anche Trieste, Verona e Padova, Bologna, fino all’Abruzzo.

Secondo quanto riportato dall'Istituto nazionale di geofisica e vuolcanologia, il sisma, di magnitudo 6,4, è stato registrato alle 12,19 ora italiana. Epicentro a pochi chilometri a sud di Zagabria con profondità di circa 10 chilometri dal suolo.

Servizio in aggiornamento