«Suo figlio ha causato un grave incidente, servono soldi». Ma l'anziana mangia la foglia e li fa arrestare

FABRIANO – Uno recitava la parte del “Maresciallo”, l’altro quella dell’avvocato. E nel mezzo, un’anziana che i due avevano terrorizzato inventando un incidente nel quale era rimasta coinvolto il figlio, ma rivelatasi estremamente scaltra nello stanare i due truffatori che le avevano chiesto un’ingente somma di denaro per sistemare la questione. L’episodio è accaduto nel primo pomeriggio di giovedì 14 marzo: i due impostori avevano contattato telefonicamente la donna sulla linea fissa, informandola su un fantomatico incidente provocato dal figlio nel quale era rimasta coinvolta una donna incinta che, dopo lo scontro, aveva perso il bambino.

Dopo diversi minuti di grande apprensione, la donna, senza chiudere la comunicazione con i due truffatori, ha avuto la prontezza di spirito di avvertire con il cellulare una sua parente, la quale ha provveduto ad allertare i poliziotti del Commissariato di Fabriano. Gli agenti si sono appostati attendendo l’arrivo del complice, che avrebbe dovuto ritirare il contante recandosi presso l’abitazione dell’anziana nel centro storico della città: l’uomo ha provato ad appropriarsi della busta consegnata dalla donna, ma la polizia ha provveduto a bloccarlo. La fase dell’arresto è stata particolarmente concitata: l’uomo ha reagito e cercando di scappare ha colpito un agente, il quale ha poi dovuto fare ricorso alle cure del pronto soccorso per alcune escoriazioni e contusioni.

L’arresto è stato convalidato dalla Autorità Giudiziaria che ha riconosciuto, dopo “patteggiamento”, un napoletano 27enne colpevole di tentata truffa pluriaggravata e resistenza a pubblico ufficiale. Al giovane è stata anche notificata una misura restrittiva: con il foglio di via non potrà infatti recarsi nuovamente a Fabriano per i prossimi quattro anni.