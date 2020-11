Tariffe per i nidi, arrivano le riduzioni dopo lo stop per l'incendio al porto di Ancona

ANCONA - Riduzione delle tariffe per i nidi per la sospensione del servizio nei due giorni di settembre per via dell’incendio al porto e riduzione del 50% della retta unica per i nidi in caso di quarantena. La Giunta comunale, nella seduta di ieri, ha deliberato in merito.

La chiusura dei servizi di prima infanzia comunali nelle giornate del 16 e 17 settembre è stata determinata da cause di forza maggiore, ovvero dall’incendio di vasta portata che si era sviluppato nell'area ex Tubimar. In questi due giorni i nidi erano stati chiusi per ordinanza sindacale, come tutte le scuole di ogni ordine e grado. Così è stato deciso di applicare una riduzione della tariffa retta unica mensile per gli asili nido nel mese di settembre 2020 prevista per ogni utente frequentante i servizi di prima infanzia comunali in misura proporzionale rispetto ai giorni di chiusura del servizio pari al 10%. Inoltre è stata prevista una riduzione della tariffa retta unica mensile pari al 50% dell'importo previsto (per ogni utente frequentante i servizi di prima infanzia comunali) in caso di assenza dal nido dovuta alla sospensione obbligatoria della frequenza per quarantena o isolamento fiduciario, opportunamente certificata dalle autorità sanitarie a seguito delle misure adottate per il contrasto alla diffusione del Covid-19.

«Si tratta di misure di equità che abbiamo voluto applicare per venire incontro alle famiglie – spiega l’assessore alle Politiche Educative del Comune di Ancona, Tiziana Borini -. E’ chiaro che questo comporterà delle minori entrate nelle casse comunali ma è altrettanto necessario agevolare le famiglie in questo particolare momento di difficoltà dovuto alla pandemia».