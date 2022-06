Il biglietto ai familiari, poi la scelta di togliersi la vita: l'uomo aveva da poco subito un intervento chirurgico

ANCONA - Quando i familiari hanno visto il corpo dell'uomo hanno subito allertato i soccorritori. Lui, un 79enne anconetano, aveva deciso poco prima di togliersi la vita all'interno del garage. La tragedia questa mattina, in una casa di via Cameranense. Il 79enne aveva subito da poco un delicato intervento chirurgico. Nelle ultime ore l'uomo ha deciso di scrivere un biglietto alla famiglia, dove ha spiegato il perchè del suo gesto. Poi è entrato in garage e si è tolto la vita.

Sul posto gli operatori della Croce Gialla di Ancona che non hanno potuto far altro che constantarne il decesso. Intervenuta anche la Volante della Polizia di Ancona.