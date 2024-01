Strade scolastiche, le famiglie chiedono più sicurezza. Assemblea pubblica per parlarne. Ecco dove

ANCONA - Strade scolastiche, come conciliare salute, sicurezza e mobilità. Se ne parlerà oggi pomeriggio, in una assemblea pubblica prevista alle 18 nei locali della ex I Circoscrizione, in via Cesare Battisti 11 (ingresso via Filzi). All’incontro, voluto dai familiari dei figli in età scolare e che chiedono più sicurezza all’ingresso e all’uscita delle scuole, parteciperanno anche gli assessori Giovanni Zinni, con delega proprio alla sicurezza, e Antonella Andreoli, con delega alla scuola. Saranno presenti, per sostenere la problematica, Giacomo Mencarelli, genitore attivista, e Rolando Gagliardini, pediatra, pneumologie e consigliere Ctp2. Le famiglie vorrebbero strade a velocità molto ridotta in prossimità delle scuole e anche a traffico interrotto per gli ingressi e le uscite degli studenti, soprattutto in realtà del centro come il caso De Amicis in corso Amendola.