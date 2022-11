Messaggi pressanti e pedinamenti ad un’amica per due anni, anche dopo le nozze di lei: ammonito uno stalker

ANCONA - S'innamora di una amica e la corteggia pesantemente anche dopo i suoi rifiuti. Pedinamenti, messaggi e richieste a conoscenti per sapere notizie di lei. Un comportamento che sarebbe durato due anni. Spaventata la donna si è rivolta alla polizia perché l’uomo, 40 anni, della provincia di Ancona, non l’ha lasciata stare nemmeno dopo le nozze e neanche quando è diventata mamma. Il questore Cesare Capocasa ha ammonito lo stalker firmando il provvedimento in queste ore, su istruttoria della Divisione Anticrimine. L’uomo, non ha accettato il rifiuto del rapporto sentimentale e, stando alla denuncia della donna, l’ha sottoposta a comportamenti molesti, quali messaggi, pedinamenti, domande pressanti a conoscenti, volte all’instaurazione di un rapporto affettivo, dalla 30enne che ha sempre rifiutato con chiarezza. Il continuo perdurare di questi comportamenti ha indotto la donna, residente nel territorio della provincia del capoluogo, a rivolgersi alle forze dell’ordine per ottenere un provvedimento di cessazione delle condotte ossessive. Al termine dell’attività istruttoria, il questore ha emesso l’ammonimento, intimando allo stalker di interrompere ogni tipo di contatto e condotta lesiva.

La misura di prevenzione costituisce un efficace deterrente volto a contrastare il fenomeno dello stalking, prima che degeneri e si concretizzi in azioni aggressive, sia di tipo fisico che di tipo psicologico. «Intervenire prima che le situazioni degenerino - commenta il questore - in un momento storico in cui la violenza di genere costituisce senz’altro un’emergenza sociale è nostro obbligo, come polizia di Stato, forze dell’ordine, magistratura, associazioni amministrazioni locali, fare rete per accogliere tutti i soggetti rientranti nelle vittime vulnerabili. Non voltiamoci dall’altra parte».