Portonovo, lavori in corso per la sistemazione delle staccionate

Come da programma, l'Ufficio Verde del Comune sta provvedendo in questi giorni alla sistemazione di alcune infrastrutture leggere nei pressi delle zone balneari. A Portonovo era stato già previsto il riassetto delle staccionate in più punti. L'intervento sta interessando soprattutto le parti ammalorate e tra queste si interverrà anche su quella colpita dall'incendio dei giorni scorsi. Queste opere coinvolgono anche le staccionate che delimitano la strada che conduce a Portonovo.

Avviati anche i lavori per la sistemazione del vialetto che porta al mare a Palombina mentre in città proseguono, sempre a cura dell’Ufficio Verde i tagli dell’erba e riassetto delle aiuole con nuove fioriture.