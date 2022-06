Sviene per una sportellata in pieno volto, paura al cantiere: interviene Icaro

SERRA SAN QUIRICO- Paura all’interno di un cantiere di Serra San Quirico in seguito ad un grave incidente sul lavoro. A farne le spese, nella mattinata di oggi (13 giugno), un operaio quarantunenne che è stato trasportato all’ospedale di Torrette grazie all’intervento dell’eliambulanza Icaro.

L’uomo sarebbe stato centrato in pieno volto dallo sportello di un camion perdendo inizialmente i sensi. Immediati i primi soccorsi da parte dei presenti fino all’arrivo del personale sanitario del 118 che ha provveduto al trasporto aereo. Adesso si trova in codice rosso per un trauma facciale.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO