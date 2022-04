Vendono metadone in un parcheggio: nei guai due trentenni denunciati per spaccio

SENIGALLIA - Droga e alcol: scattano denunce e segnalazioni. Due trentenni del posto, già noti alle forze dell'ordine, sono stati denunciati per aver venduto un flacone di metadone ad un ragazzo per qualche decina di euro. Quest'ultimo è stato segnalato in prefettura e gli è stata ritirata la patente. I poliziotti tenevano sott'occhio da un po' i due venditori in un parcheggio di un locale. Nei guai anche un 20enne della provincia di Ancona fermato e controllato dagli uomini della Cinofila. Viaggiava a bordo di un auto con altri amici. Dal controllo è emerso che nascondeva 15 grammi tra hashish, marijuana ed mdma. E' stato quindi segnalato in prefettura com assuntore e la sostanza è stata sequestrata.

Alcol test per 30 persone alla guida: tra questi gli agenti hanno scoperto un uomo che aveva un tasso di 0,8 g\l e per questo è stato denunciato con conseguente ritiro della patente di guida. Nel corso di un altro controllo i poliziotti hanno rintracciato ache un giovane neopatentato con tasso alcolemico inferiore a 0,5 g\l. Per questo è stato multato. Nel corso del servizio è scattata la sanzione anche un conducente trovato alla guida dell'auto senza revisione.