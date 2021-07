Soluzione fisiologica al posto dei vaccini, medico falconarese sospeso per 6 mesi

E' questa la decisione da parte dell'Ordine dei Medici di Ancona che hanno sospeso per 6 mesi Sergio Costantini, il medico di Falconara che stando alle accuse avrebbe utilizzato la fisiologica al posto del vaccino

ANCONA - Per 6 mesi non potrà più esercitare la professione medica e neanche prescrivere una ricetta. E' questa la decisione da parte dell'Ordine dei Medici di Ancona che ha sospeso per 6 mesi Sergio Costantini, il medico falconarese che stando alle accuse avrebbe inoculato ai pazienti soluzione fisiologica invece che il vaccino.

Attualmente sono circa 60 i casi accertati di persone che avrebbero ricevuto la fisiologica al posto del Pfizer.