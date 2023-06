MILANO - E' morto Silvio Berlusconi. Il Cavaliere, fondatore di Forza Italia ed ex premier, è deceduto poco fa al San Raffaele di Milano. Le sue condizioni di salute si erano aggravate nelle ultime ore.

Berlusconi era tornato al San Raffaele lo scorso venerdì. In mattinata, il fratello Paolo e i figli erano accorsi in ospedale, dove già si trovava Marta Fascina. Berlusconi si trovava in ospedale per accertamenti legati alla leucemia mielomonocitica cronica di cui soffre da tempo. In precedenza, ad aprile, l'ex presidente del Consiglio Berlusconi era stato ricoverato dodici giorni in terapia intensiva al San Raffaele, per poi essere spostato in un reparto ordinario da cui è stato dimesso il 19 maggio.