Tragedia in montagna, Jonathan Strappa muore a 34 anni durante un'escursione

È precipitato in un dirupo durante una passeggiata sui monti Sibillini con la fidanzata. Per Jonathan Strappa, 34enne di Porto Sant’Elpidio, non c’è stato nulla da fare. Tragedia domenica 2 gennaio nell’area tra Pintura di Bolognola e il rifugio del Fargno. I soccorsi, tutt’altro che semplici per via della zona ghiacciata e impervia e delle correnti d’aria, sono scattati poco prima delle 13 con la chiamata di alcuni alpinisti.

Il 34enne è scivolato nel canalone morendo a causa dei traumi e delle lesioni riportate dopo un volo di 250 metri circa. Insieme a lui la compagna di 34 anni, che si è salvata per miracolo. La donna, dopo essere scivolata per alcuni metri, è riuscita ad aggrapparsi all'erba e a salvarsi grazie all’aiuto degli alpinisti che hanno prestato soccorso. Nel frattempo è decollato anche l’elicottero del 118 da Fabriano ma, a causa del vento, non si è riusciti a vericellare il tecnico del Soccorso Alpino se non sulla strada soprastante il punto della caduta. Oltre agli elicotteri del 118 e dei vigili del fuoco, sul posto si sono precipitati gli uomini del Soccorso alpino di Macerata e Montefortino, i carabinieri della stazione di Fiastra, i vigili del fuoco di Camerino e Fiastra, i carabinieri forestali e il 118 di Camerino.

La giovane ferita ha riportato alcune contusioni ed è stata trasportata all’ospedale di Camerino sotto choc per quanto accaduto al suo compagno. Il corpo di Strappa, invece, è stato riconsegnato ai familiari dopo le 20. Ci sono volute ben 7 ore per concludere l’intervento di soccorso. Il sindaco di Porto Sant’Elpidio, Nazareno Franchellucci, ha espresso le sue condoglianze via social: «Non esistono parole idonee per descrivere questa tragedia. Uno splendido ragazzo della nostra città ci ha lasciato troppo presto. Da parte di tutta la Città di Porto Sant'Elpidio le più sentite condoglianze alla famiglia, agli affetti più stretti ed ai tanti amici per la scomparsa di Jonathan».