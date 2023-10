In prova ai servizi sociali, va a Milano in treno: 26enne torna in carcere

ANCONA - Gli era stato concesso l’affidamento in prova ai servizi sociali, un viaggio in treno con direzione Milano gli costerà il carcere. E’ stato condotto nella casa circondariale di Montacuto un cittadino ghanese di 26 anni, condannato a due anni e dieci mesi di reclusione per rapina e lesioni personali ai danni di due cittadini extracomunitari, che nell’ottobre 2018 erano stati picchiati ed ai quali erano stati rubati portafoglio ed un caricabatterie di un telefono cellulare.

Lo scorso 5 ottobre 2023 l’uomo era salito a bordo di un Intercity diretto a Milano, e dopo i controlli da parete della Polizia Ferroviaria era stato invitato a scendere dal treno, in considerazione dell’assenza di un’autorizzazione ad allontanarsi dall’ambito regionale. Il 26enne ha invece proseguito il viaggio fino a Milano, dove si è trattenuto fino al 7 ottobre successivo adducendo come motivazione non precisati impegni di lavoro. Dopo la segnalazione da parte delle forze dell’ordine, il Magistrato di Sorveglianza di Ancona ha quindi sospeso la misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali (al quale il 26enne era stato ammesso dal giugno dello scorso anno), e ha disposto il ritorno in carcere dove finirà di scontare la pena.