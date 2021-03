Trenta chili di rame e una sega elettrica nell'auto: denunciato un 32enne

Stava guidando alle tre di notte sulla Flaminia con trenta chili di rame nel bagagliaio e una sega elettrica. I carabinieri della Stazione di Colle Marino hanno denunciato per ricettazione un 32enne originario di San Severo ma residente a Falconara.

L'uomo, gravato da precedenti penali, è stato fermato alle prime ore di questa mattina dai militari che hanno controllato l'interno della sua auto. Così hanno scoperto nel veicolo cinque bobine di sei metri ciascuna, per un peso complessivo di una trentina di chili. Aveva anche una grossa sega elettrica. Il 32enne non ha saputo dare una giustificazione del perché avesse quegli oggetti con sé e neppure come mai si trovasse in giro a quell'ora in piena zona rossa. Il materiale è stato sequestrato dai carabinieri poiché ritenuto provento di furto. Oltre alla denuncia a piede libero per lui è scattata la multa di 400 euro per violazione delle normative anti contagio.