Ubriaco rifiuta il controllo e insulta i poliziotti, denunciato

SENIGALLIA- Fermato per un controllo giovane ubriaco inveisce contro i poliziotti. Scatta la denuncia e il divieto di ritorno sul territorio di Senigallia. Gli agenti delle Volanti sono intervenuti alcuni giorni fa in piazza Saffi per controllare due persone sospette. I due alla visita degli agenti si sono allontanati prendendo direzioni differenti. Raggiunti dai poliziotti, sono stati identificati. Il primo, 27 anni residente in Lombardia, in evidente stato di ebbrezza, si è mostrato da subito poco collaborativo nei confronti degli agenti. Irritato dalla loro presenza, il giovane pretendeva di non essere sottoposto al controllo in quanto proveniente dal nord Italia, e si è rifiutato di farsi identificare offendendo con vari epiteti i poliziotti. Il secondo giovane, 24 anni di Senigallia, già noto per precedenti in materia di stupefacenti, visto l’atteggiamento aggressivo dell’amico, ha provato a calmarlo senza però ottenere alcun effetto. Il 27enne ha continuato ad aggredire verbalmente gli agenti anche di fronte ai passanti che, impauriti, si sono subito allontanati. Il 27enne è stato quindi sanzionato per ubriachezza molesta e denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale. Inoltre, essendo già stato denunciato in passato per reati inerenti gli stupefacenti, il Questore di Ancona Cesare Capocasa ha disposto l’applicazione della misura di prevenzione personale del divieto di ritorno sul territorio del comune di Senigallia.