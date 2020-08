Nuovo semaforo a Portonovo, il Comune: «Sperimentazione positiva, si replica»

ANCONA - Proseguirà anche nella giornata di oggi la sperimentazione con l'impianto semaforico lampeggiante e agenti della Polizia locale sulla strada per Portonovo. Sarà anticipato alle ore 17 il test che viene effettuato per il rientro dei frequentatori dalla Baia. Positivo l'esito delle verifiche della giornata di ieri così come afferma l'assessore alla visibilità Stefano Foresi.

«Con l'ausilio della Polizia locale che ringrazio - afferma l'assessore - per l'impegno e in collaborazione con l'assessore al Tpl, Ida Simonella, nella giornata di ieri dalle 17:20 alle 18:50, è stata realizzata una sperimentazione sia per quanto riguarda la salita che la discesa. Il tempo di attesa è di circa 2 minuti e10 secondi di media con una coda di circa 24 auto e 14 motorini. La seconda sperimentazione che ho voluto effettuare a senso unico alternato sempre con la Polizia locale, all'altezza del Muraglione /strettoia, ha avuto un tempo di attesa di 23 secondi con una coda molto limitata di 8-10 auto. Nella giornata di oggi proseguiremo e l'orario prescelto è sempre quello del ritorno a casa anticipando l'avvio della verifica alle ore 17».

I semafori lampeggianti sono posizionati uno di fronte al punto panoramico dopo la rotatoria per la corsia in discesa e l'altro per la corsia in salita a circa 400 metri di distanza dopo la curva. L'avvio della sperimentazione, in attesa che venga realizzato l'impianto semaforico attivabile con il telecomando da parte degli autisti del trasporto pubblico, ha evitato lo sciopero di 4 ore annunciato per sabato 8 agosto dei conducenti di Conerobus, astensione dal lavoro ipotizzata proprio per segnalare la pericolosità del transito in quella zona.