Rifiuti davanti alla scuola primaria: spuntano anche siringhe usate

Degrado urbano a Ancona in via Mamiani. Davanti alla scuola primaria Leonardo Da Vinci alcuni passanti hanno notato delle siringhe. La segnalazione arrivata in redazione: «Sono diversi giorni che davanti al marciapiede della scuola primaria Leonardo Da Vinci di Ancona si trovano bottiglie di vetro, spazzatura di vario genere e oggi anche siringhe usate».