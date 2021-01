Marche sicure: tocca a Castelfidardo, Loreto ed Osimo. Tutte le info con date e orari

Il tampone possono farlo tutti i residenti e i non residenti che soggiornano per motivi di lavoro o di studio. Le info utili

Si avvia a conclusione lo screening nell’Area Vasta 2 per il contrasto del diffondersi della pandemia da Covid 19. Il 24, 25 e 26 gennaio sarà possibile effettuare il tampone nasofaringeo gratuito volontario a Osimo, il 24 e il 25 a Castelfidardo e il 26 a Loreto. Al PalaBaldinelli di Osimo (frazione Casenuove) potranno rivolgersi i cittadini dei Comuni di Osimo, Filottrano, Polverigi, Agugliano, Santa Maria Nuova e Offagna dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 19.00. Il tampone possono farlo tutti i residenti e i non residenti che soggiornano per motivi di lavoro o di studio. I minorenni devono essere accompagnati. Per accedere al servizio sanitario di screening, sono già attive le prenotazioni via internet al link: https://www.comune.osimo.an. it/prenotazione-screening/. Chi non ha accesso a internet, può scegliere la prenotazione telefonica: al numero 071 7249282.

I cittadini dei Comuni di Castelfidardo, Camerano, Numana e Sirolo potranno invece fare il tampone domenica 24 e lunedì 25 gennaio al Palasport di Piazzale Olimpia a Castelfidardo dalle 08:30-13:30 e 14:30-19:30. E’ consigliato prenotarsi per evitare attese o assembramenti. Si ricorda che anche le persone che non sono riuscite a prenotarsi potranno effettuare il tampone antigenico. Sarà possibile prenotarsi a partire dal 18 gennaio attraverso la seguente piattaforma: https://www.comune. castelfidardo.an.it/tampone- covid/. Chi non ha accesso a internet, può scegliere la prenotazione telefonica chiamando i numeri sotto riportati del proprio Comune di residenza. La prenotazione può essere effettuata anche per altri familiari, per esempio figlio, genitori ecc. anche usando la stessa mail e telefono.

Comune Castelfidardo Telefono 335 7182840 Fascia oraria dal 18 gennaio dalle 9.00 alle 14.00

Comune Camerano Telefono 071 7303057 Fascia oraria dal 18 gennaio dalle 9.00 alle 14.00

Comune Numana Telefono 071 9339848 Fascia oraria dal 18 gennaio dalle 9.00 alle 13.00

Comune Sirolo Telefono 071 9330572 Fascia oraria dal 18 gennaio dalle 9.00 alle 13.00

Martedì 26 gennaio infine, lo screening sarà attivo presso il Palasport di Loreto "Massimo Serenelli" in Via Buffolareccia 2 (08:30-13:30 e 14:30-19:30). E’ possibile prenotarsi attraverso il seguente link: Prenotazioni Screening Loreto . Chi non ha accesso a internet, può scegliere la prenotazione telefonica chiamando il numero verde della Protezione Civile 800947657.