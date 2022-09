Caos allo stadio, accende un fumogeno e lo lascia cadere a terra: daspo per due anni

OSIMO - Disordini allo stadio dell’Osimana, daspo per un 35enne tifoso del Castelfidardo. Dalle immagini estrapolate dalla polizia scientifica, emerge lo stesso supporter che accende un fumogeno, lasciato poi cadere a terra. Non potrà accedere alle manfestazioni sportive per due anni.

L'episodio è avvenuto durante la partita tra Osimana e Castelfidardo allo stadio Diana lo scorso 4 settembre, diversi furono i tifosi fidardensi che hanno lanciato oggetti (bottiglie, bandiere e fumogeni) verso i tifosi dell’Osimana.