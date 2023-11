Scommette su siti esteri illegali e non dichiara al fisco 50mila euro di vincite: denunciato

SENIGALLIA – Un volume di gioco e scommesse pari a 150mila euro su siti esteri illegali, e circa 50mila euro di vincite non dichiarate al fisco italiano. Le indagini condotte dalla Guardia di Finanza di Ancona, finalizzate alla lotta al fenomeno del gioco illegale e delle scommesse clandestine, hanno permesso di individuare nei giorni scorsi un cittadino senigalliese, che era solito fare puntate su siti illegali, oltre ad utilizzare piattaforme di gioco on-line autorizzate dall’Amministrazione dei Monopoli di Stato.

La scoperta è stata fatta attraverso l’analisi delle movimentazioni bancarie ed il controllo del rispetto della normativa anti-riciclaggio. Il monitoraggio dei flussi finanziari mira a contrastare i tentativi di infiltrazione della criminalità nel comparto del gioco e delle scommesse, oltre ad accertare la provenienza del denaro – eventualmente sottratto alla tassazione – nonché ad identificare quei soggetti che, seppur nella disponibilità di consistenti somme di denaro, usufruiscano indebitamente del sistema di protezione sociale come il reddito di cittadinanza. Queste forme di gioco illegale vengono gestite su piattaforme web situate in Paesi esteri, che pubblicizzano garanzie di anonimato nella gestione dei flussi di denaro, alimentando anche così forme di riciclaggio e rendendo più agevole le modalità di gioco, incentivandone così l’utilizzo.

Il cittadino senigalliese che aveva giocato somme per circa 150.000 euro su siti esteri illegali, è stato pertanto denunciato alla Procura della Repubblica di Ancona per “gioco illegale” e dovrà rispondere anche per non aver dichiarato al Fisco le vincite realizzate, pari a circa 50.000 euro.