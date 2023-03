Cerca di entrare scavalcando il balcone: «E' casa di un amico», ma precipita: uomo a Torrette

ANCONA- Tenta di entrare nell’appartamento dell’amico passando dal balcone, ma perde la presa e precipita per tre metri e mezzo. È successo ieri sera in via Flaminia, sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Volante e il personale sanitario del 118. A dare l’allarme una persona che ha assistito alla scena ed ha raccontato di aver visto un uomo arrampicarsi sul muro del palazzo appoggiandosi ad un cassonetto della raccolta differenziata e ai tubi della conduttura del gas. Mentre era intento a scavalcare la balaustra per entrare nel balcone ha però perso la presa ed è caduto a terra.

L’uomo, un italiano di 45 anni, ha detto agli agenti di essere già entrato altre volte nell’abitazione di proprietà un suo conoscente, ristretto in carcere, forzando l’avvolgibile e la finestra in legno per poi allontanarsi attraverso la porta di ingresso in cerca di cibo. Questa volta però, avvalendosi della presenza di una persona nell’appartamento di fianco, nel tentativo di scavalcare la balaustra del balcone ha perso la presa ed è rovinato a terra. Dopo aver ricevuto sul posto le prime cure e aver effettuato una preliminare ricostruzione della vicenda, il 45enne è stato trasportato all’ospedale di Torrette in quanto ha riportato una ferita lacero contusa alla nuca, un’evidente tumefazione, nonché lesioni al ginocchio destro e alle mani.