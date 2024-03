Trovato in una pozza di sangue ad un distributore di benzina, grave un 52enne

ANCONA - Notte di sangue alla Baraccola dove attorno alle 3 è stato trovato un uomo, 52 anni, italiano, a terra, con tre ferite al collo. Era all’interno di un'area di servizio, un distributore di benzina, in via Albertini. Non è chiaro ancora cosa sia successo ma si tratterebbe del gestore dell’impianto. Era a terra, in una pozza di sangue. Sarebbe stato aggredito, probabilmente accoltellato. È stato lui a chiedere i soccorsi. È stato portato in codice rosso in ospedale da una ambulanza della Croce Rossa. È in gravi condizioni. Sul posto anche 118 e polizia, gli agenti stanno indagando sull’accaduto.