I residenti puntano il dito sulla sagra di 4 giorni: «Ora non la vogliamo, non ci sentiamo sicuri»

Gli edifici fatiscenti che crollano sulla strada principale non sono l’unica preoccupazione dei residenti di Sappanico. Attraverso una nota stampa i cittadini che vivono nella frazione anconetana puntano il dito anche sullo svolgimento della sagra delle spuntature, in programma l’1, il 2 e il 7 e l’8 agosto. « I residenti di Sappanico chiedono che fine ha fatto il progetto per la realizzazione del parcheggio che dovrebbe il posto della casa fatiscente di proprietà comunale- scrivono nella nota- sono passati i 60 giorni per la presentazione del progetto ma tutto tace. Inoltre vogliono sia fatta chiarezza sullo svolgimento della sagra paesana apprezzata ma che desta non poca preoccupazione sia per la situazione ancora incerta della pandemia sia per la scarsa sicurezza del luogo». A scendere nello specifico è proprio uno dei residenti, Paolo Baggetta: «La sagra organizzata dal Ctp, se non dovessero esserci cambiamenti, si farebbe nel campo sportivo della nostra frazione che però non è tenuto in sicurezza (GUARDA IL VIDEO). C’è poi la paura del Covid in una sagra che durerebbe 4 giorni, perché leggiamo che i contagi sembrano aumentare- continua Baggetta- non chiediamo di annullare l’evento ma quantomeno di rinviarlo a un periodo in cui la situazione sanitaria sarà più stabile».

Gli abitanti di Sappanico erano tra coloro che lo scorso 10 luglio hanno manifestato contro il degrado delle Frazioni a Casine di Paterno. Con loro i residenti di Gallignano, Paterno, Casine e Montesicuro (GUARDA IL VIDEO).