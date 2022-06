E' già ubriaco ma vuole continuare bere, semina il caos davanti a centinaia di persone: polizia alla "sagra del bombetto"

ANCONA - Arriva già ubriaco alla "sagra del bombetto" e pretende di bere ancora. I volontari si rifiutano e lui va in escandescenze. E' successo nei giorni scorsi.

Il comportamento rissoso e molesto dell'uomo, cittadino romeno, ha portato i presenti a chiamare la polizia. Sul posto, in piazza Salvo d'Acquisto, gli agenti hanno faticato non poco per portare l'uomo alla calma e condurlo in questura. Tutto sotto l'occhio di un centinaio di persone. Non contento, ha anche minacciato e offeso gli stessi poliziotti. Già conosciuto alle forze dell'ordine, nei suoi confronti è stato emesso un Daspo urbano: l'uomo non potrà accedere a piazza Salvo D'Acquisto né aree limitrofe, o stazionare nei dintorni.