Dopo una rissa in piazza aggredisce agli agenti arrivati sul posto: arrestato un 30enne

ANCONA – Aveva aggredito sia verbalmente che fisicamente le forze dell’ordine intervenute sul posto a seguito di un’aggressione, e nel tardo pomeriggio di ieri è stato rintracciato ed arrestato. L’operazione è stata portata a termine dagli uomini della Questura di Ancona, che dopo averlo atteso nei pressi della sua abitazione, dove stava rientrando di ritorno dal lavoro, hanno condotto un cittadino ecuadoregno di trentanni presso il carcere di Ancona per scontare la condanna.

I fatti risalgono a marzo 2019, quando l’uomo aveva aggredito gli agenti arrivati in piazza del Plebiscito, a seguito della segnalazione riguardante una rissa che aveva coinvolto una donna ed un ragazzo, colpiti con pugni al viso e con una bottiglia di vetro alla testa. Denunciato per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, il trentenne è stato poi condannato ad un anno di reclusione, che sconterà in regime di semilibertà in base a quanto stabilito dal Tribunale di Sorveglianza di Ancona e disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona.