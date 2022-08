Rissa di Ferragosto a Civitanova, sei persone denunciate: sono tutti giovani anconetani

CIVITANOVA MARCHE- Sono stati denunciati sei giovani, tutti residenti nel territorio anconetano, per la rissa scoppiata in piazza XX Settembre a Civitanova Marche la notte di Ferragosto. La polizia è riuscita a dare un volto ai ragazzi grazie all’operato delle videocamere di sorveglianza fatte installare dal Comune.

La Volante del commissariato era intervenuta nel giro di pochissimo dopo la segnalazione di una rissa in corso in piazza XX Settembre. Sul posto però, all’arrivo degli agenti, era presente solo una parte dei giovani coinvolti, cinque ragazzi, che avevano riferito di essere stati aggrediti da un altro gruppo di giovani, in tutto una decina di persone. Dal loro racconto era emerso che poco prima ci sarebbe stato uno screzio verbale tra due giovani appartenenti ai due gruppi sul lungomare sud. Quello più numeroso, composto appunto da una decina di persone, avrebbe raggiunto in piazza XX Settembre gli altri ragazzi che lì avevano posteggiato le proprie auto, aggredendoli violentemente.

Dopo aver raccolto le denunce dei giovani, è scattata l’attività di indagine che ha portato ad appurare una rissa vera e propria: il gruppo dei denuncianti, infatti, non si sarebbe solo difeso dall’attacco, ma avrebbe risposto con altrettanta violenza gratuita. In base a quanto ricostruito dagli agenti, dunque, il gruppo dei giovani che avevano denunciato l’aggressione non si sarebbe allontanato, ma anzi, sarebbe ritornato sui propri passi affrontando il gruppo che li aveva inseguiti, senza distinguere chi fosse coinvolto nell’aggressione da chi invece si era limitato ad essere presente o aveva cercato di dividere le due compagini. Per questi motivi gli agenti del commissariato hanno denunciato sei persone, tutte residenti nella provincia di Ancona, per rissa e lesioni personali.