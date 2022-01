Movida molesta, scoppia la rissa ed è caos in centro

Allarme rissa in centro a Jesi sabato notte. Verso le 2,30 di notte alcuni residenti hanno lanciato l’allarme al Nue 112 perché avevano sentito gridare alcune persone.

Complice l’alcol, infatti, due gruppi di giovani, uno composto da persone di origine straniera e un'altro di italiani, avrebbero iniziato a gridare e ad insultarsi in via Roccabella. Dalle parole si è passati in breve tempo ai fatti con calci, pugni e spintoni. Nessuno avrebbe ricorso però alle cure ospedaliere.

Stando al racconto di alcuni testimoni all’origine della rissa ci sarebbero stati dei commenti ad una delle ragazze di uno dei due gruppi. Sul posto sono accorsi gli agenti del Commissariato insieme ai carabinieri che hanno sedato la zuffa e riportato la calma. Al momento sono in corso le indagini per accertare le precise responsabilità.