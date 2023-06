Violenta rissa fuori dal bar: cinque denunciati, per uno scatta il foglio di via dalla città

FABRIANO- Foglio di via obbligatorio per tre anni da Fabriano per uno straniero di 30 anni coinvolto in una violenta rissa fuori da un bar. Il fatto è accaduto alla fine del mese di aprile. Seduti al tavolo di del locale c’erano tre uomini intenti a parlare e a consumare bevande. Nello stesso bar sono entrati poi altri due giovani. Mentre si dirigevano verso il bancone, uno dei due ha iniziato a scambiare battute in lingua straniera con uno degli avventori al tavolo. In poco tempo però i toni sono diventati accesi e i cinque, tutti 30enni di cui due residenti a Fabriano, sono usciti dal bar e sul marciapiede hanno iniziato a prendersi a calci e a pugni. La scena di inaudita violenza è stata ripresa dalle telecamere di sicurezza di un condominio vicino. Un cittadino che si trovava a passare di lì ha rischiato di essere colpito da uno dei giovani che, perso l’equilibrio per un pugno, stava per cadergli addosso. Numerose le richieste di intervento da parte di residenti, di automobilisti di passaggio e baristi, chiusi nel retrobottega per la paura. All’arrivo della Volante i cinque si erano già dileguati. I poliziotti, sentiti i testimoni e visualizzati i filmati delle telecamere di videosorveglianza, sono riusciti a risalire all’identità dei cinque protagonisti della rissa. Determinante è stato anche il contributo della Polizia Scientifica del Commissariato di Fabriano che, grazie ad avanzati software ha comparato i visi ripresi con tutti i database disponibili per le indagini.

Uno dei trentenni coinvolti nella lite si è recato al pronto soccorso per farsi medicare lesioni al volto e al capo con una prognosi di 8 giorni. Tutti e 5 sono stati denunciati per rissa, mentre le indagini sono ancora in corso per capire i motivi che hanno scatenato la violenta rissa. Per uno dei giovani coinvolti, un trentenne straniero residente vicino Fabriano con precedenti per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, il questore di Ancona Cesare Capocasa ha decretato il foglio di via obbligatorio dalla città. Il provvedimento preventivo è scattato per la valutazione di concreta pericolosità dell’uomo che per tre anni non potrà recarsi a Fabriano se non per motivi sanitari, preavvisando il commissariato di polizia e producendo la relativa certificazione sanitaria.