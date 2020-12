Più pazienti in terapia intensiva ed altri 9 morti: il bollettino dell'8 dicembre

Aumentano i pazienti ricoverati nei reparti di Terapia intensiva. Anche oggi il Servizio Sanità della Regione Marche ha fornito gli aggiornamenti riguardo l'evoluzione dell'emergenza sanitaria nel nostro territorio. Nelle ultime 24 ore i pazienti nei nosocomi del territorio sono 628, 4 in più rispetto alla giornata di ieri. Tra questi sono 601 quelli nei reparti e 27 nei pronto soccorso. Nelle terapie intensive ci sono 87 persone (5 in più di ieri), mentre sono 144 quelle nelle semi-intensive e 370 nei reparti non intensivi. Le persone in isolamento domiciliare sono invece scese rispetto a ieri (13.220 contro le 13.448 di lunedì). Rispetto a ieri inoltre ci sono stati anche altri 502 dimessi o guariti.

Vittime

Dato negativo è purtroppo quello dei decessi. Nelle ultime 24 ore infatti sono stati registrati altri 9 morti. A perdere la vita 6 uomini e 3 donne, di età compresa tra i 61 ed i 94 anni. Otto di loro soffrivano di patologie pregresse mentre un paziente deceduto all'ospedale regionale di Torrette, ma residente a Macerata di 61 anni, non registrava alcuna patologia.