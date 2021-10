Razzo verso i tifosi del Cesena, in arrivo la decisione del Giudice sportivo: Ancona a rischio multa

Durante il match, si vede in un video che sta girando sui social network, un razzo scagliato dalla curva dei tifosi biancorossi ha centrato una porzione di gradinata occupata dai supporter bianconeri

E' stata senza dubbio una partita 'calda' dal punto di vista delle tifoserie, con circa 1700 tifosi anconetani che hanno occupato la Curva Ferrovia durante Cesena-Ancona Matelica, finita 2-0 per i padroni di casa.

Durante il match, si vede in un video che sta girando sui social network, un razzo scagliato dalla curva dei tifosi biancorossi ha centrato una porzione di gradinata occupata dai supporter bianconeri. Un gesto senza dubbio pericoloso, che potrebbe portare ad una multa per la società dorica. La decisione del Giudice sportivo è attesa per la giornata di martedì.