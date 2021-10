Il Cesena è cinico, l’Ancona va al tappeto: al Manuzzi arriva il secondo ko stagionale

Non sono bastati i 1700 tifosi biancorossi che hanno affollato con entusiasmo il settore ospiti del Dino Manuzzi. Cesena-Ancona Matelica, piatto forte della giornata in Serie C, è terminata 2-0 in favore dei padroni di casa bravi a sfruttare due episodi tramutandoli in oro. Nella fattispecie, al trentaduesimo del primo tempo è Bortolussi a griffare l’1-0 trafiggendo l’incolpevole Vitali. Lo stesso Bortolussi, al trentottesimo della ripresa, premia l’inserimento di Pierini con quest’ultimo glaciale sotto porta per il definitivo 2-0. Domani la squadra osserverà un giorno di riposo per poi ritrovarsi martedì al Paolinelli e iniziare a preparare il match di sabato prossimo (17.30) con l’Aquila Montevarchi. Nell’occasione il Del Conero aumenterà la sua capienza al 75%

CESENA – ANCONA MATELICA 2-0

CESENA (4-3-1-2): Nardi; Steffè, Mulè, Ciofi, Favale (20st Gonnelli); Ardizzone, Rigoni, Berti (20st Munari); Ilari (32st Missiroli); Bortolussi (40st Shpendi), Caturano (32st Pierini) All. Viali

ANCONA MATELICA (4-3-3): Vitali; Noce (20st Tofanari), Masetti, Iotti, Di Renzo; D’Eramo (32st Sabattini), Gasperi, Iannoni (20st Ruani e 37st Vrioni); Sereni, Faggioli (20st Del Sole), Rolfini All. Colavitto

Arbitro: Saia di Palermo

Reti: 32’ Bortolussi, 38st Pierini

Note: ammoniti Rolfini, Iannoni, Ardizzone, Favale, Pierini, Masetti recuperi 1’+4’, angoli 5-4, spettatori 5325 (di cui 2065 miniabbonamenti) per un incasso di 53.199,50 euro