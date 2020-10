«E' uscito dall'auto un uomo che mi ha aggredito», donna rapinata a Vallemiano

«Sono stata avvicinata da una macchina rossa, all’improvviso è uscito un uomo che ha cercato di portarmi via la borsa che portavo in spalla». Sono queste le parole di terrore di una donna dopo aver subito un tentativo di rapina da parte di uno sconosciuto che, in piena notte, l’ha aggredita per tentare di derubarla.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sul posto, sono arrivate le pattuglie della polizia che, dopo aver rassicurato la vittima, si è messa alla ricerca di quella macchina rossa. La donna, raggiunta in via Vallemiano, ha raccontato di aver reagito all'uomo che aveva tentato di strapparle la borsa dalla quale, nel tentativo di trattenerla, è caduto il cellulare e il portafoglio. Il bandito ha preso tutto ed è risalito nell’auto, che è ripartita in velocità. Auto che poi, secondo la polizia, è stata rintracciata in via Marini. Dentro c’erano 3 stranieri di 23, 32 e 35 anni, tutti senza fissa dimora. Non ci sono dubbi per gli agenti delle Volanti perché in quell’auto hanno ritrovato proprio il cellulare e il portamonete della donna, oltre a 40 grammi di hashish. Sono subito scattate le manette per i 3 che ora si trovano in carcere.