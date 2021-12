Covid e Green Pass: su 526 controlli in una settimana solo due multe

Su oltre cinquecento controlli solo due multe. E' il risultato dei controlli messi in atto dalle forze dell'ordine di Fabriano. Nell’ambito dei servizi disposti dal questore di Ancona, Cesare Capocasa, coordinati commissario Moira Pallucchi, con il personale dell’arma dei carabinieri, della guardia di finanza e della polizia locale, nella settimana dal 13 al 19 dicembre, sono stati svolti controlli ad attività commerciali, alberghi, trasporti pubblici locali e centri di aggregazione.

In totale sono state controllate 461 persone e 65 esercizi. La multa è scattata per una sola persona poiché sprovvista di green pass e un titolare di attività che non aveva eseguito il controllo del Green Pass nei confronti dei suoi clienti.