Sicurezza pubblica, emesse 12 misure di prevenzione in una settimana

ANCONA- Persone pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica, emesse dal Questore di Ancona 12 misure di prevenzione in una settimana. Dall’inizio dell’anno sono già 164. In particolare, negli ultimi sette giorni, il dott. Capocasa ha disposto nove avvisi orali, due fogli di via obbligatorio e un divieto di accesso alle aree urbane. Nello specifico i nove avvisi orali sono stati emessi nei confronti di pregiudicati con precedenti per reati contro il patrimonio, la persona e in materia di stupefacenti, invitandoli a cambiare condotta, pena l’applicazione di misure più stringenti e limitative della libertà personale. I due fogli di via obbligatorio con obbligo di rientro nel comune di residenza hanno riguardato invece due cittadini extracomunitari, residenti in altre province italiane, sorpresi a commettere reati contro il patrimonio. Infine, il divieto di accesso alle aree urbane è stato emesso nei confronti di un siciliano da tempo residente nella provincia di Ancona, che aveva creato disordini in un centro cittadino. Tutti i provvedimenti sono stati elaborati dall’Ufficio Misure di Prevenzione della Polizia Anticrimine e notificati nei giorni scorsi. «La Polizia di Stato mette in campo quotidianamente ogni strumento disponibile per raggiungere l’obiettivo di garantire la sicurezza dei cittadini attraverso la prevenzione dei reati, intensificando l’attività di controllo del territorio e adottando misure che incidono sulla libertà personale di soggetti considerati, in base alle previsioni normative, pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica» dichiara il Questore Capocasa.