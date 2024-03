Pedinato mentre vaga in auto, doveva recuperare la cocaina che aveva seppellito: pusher in arresto

JESI – Era a bordo di un’auto sotto osservazione già da giorni, finita al centro dei sospetti perché utilizzata da alcune persone per muoversi nel territorio e svolgere attività di spaccio. I controlli effettuati dagli agenti del Commissariato di Jesi, con l’ausilio delle unità cinofile antidroga di Ancona, hanno così permesso di arrestare per detenzione e cessioni di sostanze stupefacenti un cittadino albanese di 23 anni.

Nel pomeriggio di ieri, attorno alle 17, le forze dell’ordine hanno intercettato la macchina già monitorata dei giorni scorsi, mentre girava per la città compiendo un tragitto privo di senso, probabilmente allo scopo di depistare la polizia che si era già messa sulle sue tracce. Fermatasi nel retro di un centro commerciale, dalla vettura era sceso un ragazzo che si era diretto verso un campo di terreno incolto ed aveva raccolto qualcosa da terra, per poi rimettersi al volante e dirigersi verso via Paladini.

Gli agenti sono intervenuti quando hanno visto il 23enne fermarsi e scendere, effettuando la consegna ad un’altra persona che lo stava aspettando. La perquisizione ha permesso quindi di ritrovare una dose di cocaina addosso ad un cittadino jesino di 41 anni, che ha dichiarato di essere un consumatore della sostanza ed a cui è stata ritirata la patente. Quindi, nascosto in un vano dello sportello della macchina, i poliziotti hanno scoperto un involucro di plastica dentro un pacchetto di sigarette, contenente la stessa sostanza come poi confermato dal narcotest. Il giovane, incensurato, è stato denunciato e successivamente rilasciato come da decreto di liberazione trasmesso dal PM di turno, che non ha dispoto misure cautelari.