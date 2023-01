Esagitato nel reparto di psichiatria, deve intervenire la polizia: lui picchia anche gli agenti

ANCONA - Esagitato nel reparto di psichiatria di Torrette, il personale sanitario chiama la polizia. Nel tentativo di calmare il 25enne, robusto e aggressivo, gli agenti hanno rimediato anche delle contusioni. Inutile per i poliziotti, seppure in quattro, cercare di contenere il giovane, che scagliava in continuazione calci e pugni.

Il 25enne aveva già creato quel tipo di problemi in reparto nei giorni precedenti, al punto da dover essere sottoposto a trattamento sanitario. Anche ieri, alla fine, è stato necessario ricorrere a un sedativo.