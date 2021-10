Proteste no Green pass: «Intatta l'operatività del porto di Ancona»

«Il porto di Ancona è sempre stato operativo anche in questa giornata di manifestazioni». A chiarirlo in una nota è l'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale in seguito alle mobilitazioni dei noi Green pass che, questa mattima, hanno bloccato un accesso del porto allo scalo dorico.

«Il traffico commerciale, per carico e scarico merci, non si è fermato - prosegue il comunicato - così come il lavoro delle imprese portuali e dei servizi portuali. I mezzi che devono imbarcarsi sui traghetti dallo scalo, in partenza oggi per Grecia e Croazia, stanno entrando normalmente. I manifestanti che questa mattina avevano bloccato una delle strade di accesso al porto di Ancona, via Mattei, si stanno spostando in altre zone della città».