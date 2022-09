Alluvione Marche, la Procura dispone accertamenti sulle salme

ANCONA - Saranno sottoposte ad una Tac, per capire se la causa della morte è l’annegamento per le undici vittime accertate sull’alluvione che ieri notte si è abbattuta su Senigallia e diversi comuni del suo hinterland. La Procura di Ancona, che ha affidato l’incarico alla Medicina Legale dell’ospedale di Torrette, non ha disposto per ora autopsie ma solo esami esterni. I riscontri per ora sono in corso su nove cadaveri.

Finiti gli accertamenti, salvo nuove disposizioni, le salme saranno restituite ai familiari per la sepoltura. I corpi sottoposti ad accertamenti si trovano 5 all’ospedale di Senigallia e quattro ad Ancona. Il fascicolo aperto in Procura, per omicidio colposo plurimo e inondazione colposa, è ancora a carico di ignoti. Le indagini, affidate al Nucleo Investigativo dei carabinieri, sono coordinate dal procuratore aggiunto Valentina D’Agostino e la pm Valeria Cigliola.