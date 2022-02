Presunti furti allo Stracca, massima allerta da parte dell’istituto

Presunti furti all’IIS Vanvitelli Stracca Angelini di Ancona. Nelle scorse ore alcuni studenti, guidati dai propri rappresentanti di classe, hanno denunciato la sparizione di alcune somme di denaro contestualmente allo svolgimento di un’assemblea d’istituto. Nello spostamento tra le proprie aule e l’auditorium, forse in modo superficiale non prevedendo il potenziale pericolo, gli alunni hanno lasciato i propri portafogli in classe favorendo così gli episodi lamentati.

La scuola guidata dal dirigente scolastico Francesco Savore, attenta nel predisporre la sorveglianza come da protocollo, si è messa subito in moto per verificare l’episodio tanto che gli stessi studenti, dal punto di vista organizzativo, nel corso di questi eventi organizzano appositi gruppi di “vigilanza”. Le forze dell’ordine sono state allertate ma qualora debbano pervenire delle denunce dovranno arrivare dalle famiglie delle vittime. Da un primo riscontro sembrerebbero spariti circa centocinquanta euro totali.