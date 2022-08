Tentavano di entrare clandestinamente in porto dalla Grecia: espulsi due uomini

ANCONA- La Polizia di Frontiera, impegnata nel controllo dello scalo marittimo locale, ha proceduto al controllo di 8.276 passeggeri nella giornata del 14 agosto e di 7.818 in quella del 15 agosto, per un totale di 16.094 soggetti, processati a vario titolo alle pertinenti banche dati. Nell’ambito di questi controlli due soggetti extracomunitari che tentavano l’ingresso clandestino in porto attraverso la Grecia sono stati bloccati e rimandati indietro.

Intensa e particolarmente rilevante anche l’attività di controllo della Polizia Ferroviaria, in considerazione dell’aumento del traffico ferroviario durante il weekend di Ferragosto. Sono 335 le persone identificate, 25 i servizi svolti in stazione e un servizio di scorta a treno viaggiatore.