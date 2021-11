Controlli anti-degrado intorno ai supermercati: fogli di via

Controllo anti-degrado nei pressi di diversi supermercati della città. Sopralluoghi mirati, ieri, da parte della polizia dopo le richieste di cittadini ed esercenti. Nel corso del servizio sono state identificate 49 persone, sottoposti a controllo 9 veicoli. Al termine delle verifiche, ben 22 persone sono risultate avere precedenti di polizia. Nei riguardi di questi individui, che saranno oggetto di più approfondita analisi da parte della locale Divisione Anticrimine, sono stati disposti due fogli di via. Si tratta di persone non residenti ad Ancona, spesso trovate in stato di ebbrezza alcolica solite frequentare soggetti pluripregiudicati. Loro stessi sono gravati da precedenti per spaccio e reati contro il patrimonio. Non potranno fare rientro ad Ancona per i prossimi 3 anni.

Identificato anche un cittadino nigeriano, irregolare sul Territorio Nazionale e già in precedenza gravato da un provvedimento di espulsione. L’uomo è stato accompagnato presso l’Ufficio Immigrazione e il Questore di Ancona ha emesso nei suoi confronti l’ ordine di lasciare il territorio nazionale.